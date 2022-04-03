Alişan Eşi Buse'yle Yeni Bir Kaos Patladı! Çocuk Kararı Sorun Oldu, Herkes Şaşkın! Tektaşlar, Altınlar Kar Etmedi! Tam Tamına 60 Bin Lira…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın neden bebek istemediği ortaya çıktı. Kısa bir süre önce boşanma daha sonrada baba olacağı yönünde çıkan iddialarla gündemi sallayan Alişan’ı da kriz vurdu! Artık altın ve tektaş gibi değerli eşyalarında kar etmediği ortaya çıkarken; tam tamına 60 bin lira ödediği gündemi yeniden salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çift, boşanma iddialarının kapılarının çalmasına neden olmuştu. İkilinin barışmasının kaynağı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan gösterilmişti. İkili el ele görüntülenerek aralarında bir sorun olmadığını göstermişti. Üçüncü çocuk iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinin neden bebek istemedikleri ortaya çıktı! Meğer…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.