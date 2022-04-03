- 03 Nis 2022 - 23:03

Alişan Eşi Buse'yle Yeni Bir Kaos Patladı! Çocuk Kararı Sorun Oldu, Herkes Şaşkın! Tektaşlar, Altınlar Kar Etmedi! Tam Tamına 60 Bin Lira…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın neden bebek istemediği ortaya çıktı. Kısa bir süre önce boşanma daha sonrada baba olacağı yönünde çıkan iddialarla gündemi sallayan Alişan’ı da kriz vurdu! Artık altın ve tektaş gibi değerli eşyalarında kar etmediği ortaya çıkarken; tam tamına 60 bin lira ödediği gündemi yeniden salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan çift, boşanma iddialarının kapılarının çalmasına neden olmuştu. İkilinin barışmasının kaynağı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan gösterilmişti. İkili el ele görüntülenerek aralarında bir sorun olmadığını göstermişti. Üçüncü çocuk iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinin neden bebek istemedikleri ortaya çıktı! Meğer…

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03 Nis 2022 - 23:03 Ankara- Yaşam

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