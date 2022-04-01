Kendini İfade Edemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Duygularını Anlatmakta Zorlanan O Burçlar…

Her burcun insanı Aslanlar gibi tam bir kürsü ustası olamıyor! Ne yazık ki, bu listede yer alan burçlar utangaçlık gibi çeşitli nedenler ile kendilerini ifade etmekten sürekli olarak kaçınıyor. Peki, kendini ifade edemeyen burçlar hangisidir? İşte duygularını anlatmakta zorlanan o burçlar…

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