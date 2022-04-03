- 03 Nis 2022 - 04:51

Aşkta En İştahlı Burçlar Hangisidir? İşte O Burçların zayıf noktası ve bağımlılıkları...

Her burcun insanı Başaklar kadar mesafeli sevemiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar Başakların tam aksine ilişkilerinde teması seven ve sürekli olarak temas içerisinde bulunmak isteyen kişiler oluyor. Sizde Temas Bağımlısı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanı Başaklar kadar mesafeli sevemiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar Başakların tam aksine ilişkilerinde teması seven ve sürekli olarak temas içerisinde bulunmak isteyen kişiler oluyor! Peki, temas bağımlısı burçlar hangisidir? İşte aşkta en iştahlı o burçlar…

03 Nis 2022 - 04:51 - Burç Haberleri

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