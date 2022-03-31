31 Mar 2022 - 13:46 Güncelleme: 31 Mar 2022 - 14:21
Temas Bağımlısı Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta En İştahlı O Burçlar…
Her burcun insanı Başaklar kadar mesafeli sevemiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar Başakların tam aksine ilişkilerinde teması seven ve sürekli olarak temas içerisinde bulunmak isteyen kişiler oluyor. Sizde Temas Bağımlısı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı Başaklar kadar mesafeli sevemiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar Başakların tam aksine ilişkilerinde teması seven ve sürekli olarak temas içerisinde bulunmak isteyen kişiler oluyor! Peki, temas bağımlısı burçlar hangisidir? İşte aşkta en iştahlı o burçlar…
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31 Mar 2022 - 13:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.