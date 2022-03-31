Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Mar 2022 - 13:48

Survivor’dan Elenen Yasin İçin Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Programdan Yaka Paça Gönderilmişti… Son Sözü Titretti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Yasin Obuz hakkında şok açıklama! Survivor Ekstra’dan yaka paça gönderildiği konuşulan Semih Öztürk, açtı ağzını yumdu gözünüz! Son sözleriyle ortalığı titreten Semih Öztürk, milyonları ikiye ayırdı. Survivor hayatı sonlanan Yasin Obuz hakkında öyle bir şey dedi ki…