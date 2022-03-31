Survivor’dan Elenen Yasin İçin Semih Öztürk Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Programdan Yaka Paça Gönderilmişti… Son Yorumu Duyanlar Titredi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Yasin Obuz hakkında şok açıklama! Survivor Ekstra’dan yaka paça gönderildiği konuşulan Semih Öztürk, açtı ağzını yumdu gözünüz! Son sözleriyle ortalığı titreten Semih Öztürk, milyonları ikiye ayırdı. Survivor hayatı sonlanan Yasin Obuz hakkında öyle bir şey dedi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme adaylarının ortaya çıktığı Survivor yarışmasında; Evrim, Yasin, Gökhan ve Hikmet arasından elenen isim Yasin Obuz olmuştu. Yasin Obuz’un vedasından hemen sonra ise Semih Öztürk, skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.