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31 Mar 2022 - 21:12

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Sevgili Mi? Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kerem Bürsin Zırıl Zırıl Ağlayacak! Tam Tamına 1 Haftadır…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yeni aşkıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yeni aşkının perde arkası ortaya çıkarken; Kerem Bürsin’in ise bu detayları öğrenmesiyle birlikte zırıl zırıl ağlayacağı sevenleri tarafından dile getirdi. Tam tamına 1 haftadır Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, öyle bir şey yapıyormuş ki…