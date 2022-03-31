Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Sevgili Mi? Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kerem Bürsin Zırıl Zırıl Ağlayacak! Tam Tamına 1 Haftadır…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yeni aşkıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yeni aşkının perde arkası ortaya çıkarken; Kerem Bürsin’in ise bu detayları öğrenmesiyle birlikte zırıl zırıl ağlayacağı sevenleri tarafından dile getirdi. Tam tamına 1 haftadır Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, öyle bir şey yapıyormuş ki…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le Maldivler tatili sonrasında sevgili olan Hande Erçel, akıllarda unutulmaz bir aşk yaşadığını göstermişti. İkili kısa bir süre önce ayrılma kararı almış; birbirlerini takipten çıkarmıştı. Bu süreçte Kerem Bürsin’in araya kişiler sokarak Hande Erçel’e yeniden olmak istediği iddialar arasında yerini almıştı ama Hande Erçel’in yeni aşkı Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.