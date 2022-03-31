Survivor Hikmet’in İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmaya gelen Hikmet Tuğsuz’un ipi resmen kesildi ve evine gönderildi. Acun Ilıcalı’nın eline valizini vererek; “Diskalifiye edildin” dediği gündeme gelince sosyal medya resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan arasından “Elenmez” denilen Yasin elenmişti. Milyonları şok eden bu durum sonrasında Hikmet’in aldığı tavır tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise ortalığı yıkacak bir iddia gündeme geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.