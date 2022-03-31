Survivor Hikmet’in İpi Kesildi; Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan arasından “Elenmez” denilen Yasin elenmişti. Milyonları şok eden bu durum sonrasında Hikmet’in aldığı tavır tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise ortalığı yıkacak bir iddia gündeme geldi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!