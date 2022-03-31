- 31 Mar 2022 - 14:28 G: 31 Mar 2022 - 14:35

Survivor Hikmet’in İpi Kesildi; Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmaya gelen Hikmet Tuğsuz’un ipi resmen kesildi ve evine gönderildi. Acun Ilıcalı’nın eline valizini vererek; “Diskalifiye edildin” dediği gündeme gelince sosyal medya resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan arasından “Elenmez” denilen Yasin elenmişti. Milyonları şok eden bu durum sonrasında Hikmet’in aldığı tavır tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise ortalığı yıkacak bir iddia gündeme geldi!

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31 Mar 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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