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31 Mar 2022 - 14:49

Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak; Senarist İmzayı Attı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden bir önceki bölüm ayrılan Meryem karakteri yeniden dönüyor. Bu kez Rıfat’la bambaşka bir hikaye başlatacakları ortaya çıkarken; senaristin çalışmalar imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…