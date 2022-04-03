- 03 Nis 2022 - 22:16

Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak; Senarist İmzayı Attı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden bir önceki bölüm ayrılan Meryem karakteri yeniden dönüyor. Bu kez Rıfat’la bambaşka bir hikaye başlatacakları ortaya çıkarken; senaristin çalışmalar imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde başrol olarak adeta Meryem ve Rıfat eklenmişti. Meryem, Rıfat’ı istemediğini dile getirince; Rıfat yüreğini bir kenara atarak divane olmuştu. Herkes öldüğünü düşünürken; deliye döndüğü görülen Rıfat’a bunu yapan Meryem karakterine söylenmedik söz kalmamıştı. Şimdi ise skandallar arka arkaya patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Nis 2022 - 22:16 - Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu! mask
Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu!
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Aşkı Başlıyor! Öyle Bir Yakınlaştılar ki; Ortalık Daha Çok Karışacak! Eski Sevgilisi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Aşkı Başlıyor! Öyle Bir Yakınlaştılar ki; Ortalık Daha Çok Karışacak! Eski Sevgilisi…
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! mask
Gönül Dağı Dizisinden Kahreden Acı Haber! Utku Ateş’ten Sonra Öyle Bir Ayrılık Yaşanacak Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Aleyna Tilki Cüretkar Pozu Şok Etti! Sınır Mınır Dinlemedi, Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki... mask
Aleyna Tilki Cüretkar Pozu Şok Etti! Sınır Mınır Dinlemedi, Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki...
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı... mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı...
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..." mask
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..."
Alişan Eşi Buse'yle Yeni Bir Kaos Patladı! Her Şey Bitti O Sorun Başladı, Neler Oluyor Neler! Tektaşlar, Altınlar Kar Etmiyor! Tam Tamına 60 Bin Lira… mask
Alişan Eşi Buse'yle Yeni Bir Kaos Patladı! Her Şey Bitti O Sorun Başladı, Neler Oluyor Neler! Tektaşlar, Altınlar Kar Etmiyor! Tam Tamına 60 Bin Lira…
Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti! mask
Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti!
Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! mask
Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok!
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barışıyor! Hayatları Bir Film Gibi Bitiyordu! Hayranları Devreye Girdi: "Ne Olur Barışın, Hiç İyi Değil" mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barışıyor! Hayatları Bir Film Gibi Bitiyordu! Hayranları Devreye Girdi: "Ne Olur Barışın, Hiç İyi Değil"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
En Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar… mask
En Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar…
Altıncı Hissi En Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Sezgileri En Güçlü O Burçlar… mask
Altıncı Hissi En Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Sezgileri En Güçlü O Burçlar…
Nisan Ayının En Şanslı Burçları Belli Oldu! İşte Nisan Ayında Sağlık, para ve aşk konularında Şanslı O Burçlar… mask
Nisan Ayının En Şanslı Burçları Belli Oldu! İşte Nisan Ayında Sağlık, para ve aşk konularında Şanslı O Burçlar…
Aleyna Tilki Cüretkar Pozu Şok Etti! Sınır Mınır Dinlemedi, Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki... mask
Aleyna Tilki Cüretkar Pozu Şok Etti! Sınır Mınır Dinlemedi, Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki...
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status