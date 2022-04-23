- 23 Nis 2022 - 22:46

Gönül Dağı Dizisinin Nankör Meryem Sivrihisar'a Geri Döndü! Rıfat’ın Hikayesi Yeniden Yazılacak! Aşkları Terse Dönüyor, İyileşiyor! Sürprizler Yaşanacak Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden bir önceki bölüm ayrılan Meryem karakteri yeniden dönüyor. Bu kez Rıfat’la bambaşka bir hikaye başlatacakları ortaya çıkarken; senaristin çalışmalar imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde başrol olarak adeta Meryem ve Rıfat eklenmişti. Meryem, Rıfat’ı istemediğini dile getirince; Rıfat yüreğini bir kenara atarak divane olmuştu. Herkes öldüğünü düşünürken; deliye döndüğü görülen Rıfat’a bunu yapan Meryem karakterine söylenmedik söz kalmamıştı. Şimdi ise skandallar arka arkaya patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Nis 2022 - 22:46 - Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İyilik Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Başlayacak? İyilik Dizisi Uyarlama Mı? İşte İyilik Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları... mask
İyilik Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Başlayacak? İyilik Dizisi Uyarlama Mı? İşte İyilik Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları...
Survivor 86. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 23 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 86. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 23 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 61. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 49. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 624. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 624. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Aziz Dizisi 22. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrılıyor! Tarih, Senaryo Her Şey Belli Oldu; Yeni Projesi Ortaya Çıktı! İmzalar Çoktan Atıldı! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrılıyor! Tarih, Senaryo Her Şey Belli Oldu; Yeni Projesi Ortaya Çıktı! İmzalar Çoktan Atıldı! Neler Oluyor?
Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım… mask
Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş… mask
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş…
Esra Erol’da Yolun Sonuna Geldi! ATV Kararını Verdi; Seçimini Yaptı! Yüzlerce Kişi İşsiz Kalabilir! Sosyal Medya Karıştı! Meğer Müge Anlı… mask
Esra Erol’da Yolun Sonuna Geldi! ATV Kararını Verdi; Seçimini Yaptı! Yüzlerce Kişi İşsiz Kalabilir! Sosyal Medya Karıştı! Meğer Müge Anlı…
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! mask
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı… mask
Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı…
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar… mask
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar…
'Söylemezsem Olmaz' Programın Sunucusu Arto’dan Olay Yorum! 'Kadir Doğulu İle Serra Arıtürk İmam Nikahıyla Evli' İddialarının Perde Arkasını Açıkladı! mask
'Söylemezsem Olmaz' Programın Sunucusu Arto’dan Olay Yorum! 'Kadir Doğulu İle Serra Arıtürk İmam Nikahıyla Evli' İddialarının Perde Arkasını Açıkladı!
Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım… mask
Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…
Yargı Dizisinde Ceylin Ilgaz’a Tekmeyi Bastı! Hamile Olduğunu Bile Bile Boşanma Davasını Açtı! El Kol Titriyor; Cinayetin Bile Önüne Geçti! mask
Yargı Dizisinde Ceylin Ilgaz’a Tekmeyi Bastı! Hamile Olduğunu Bile Bile Boşanma Davasını Açtı! El Kol Titriyor; Cinayetin Bile Önüne Geçti!
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu Devrede; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yok Artık!”
Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı’ya Aşkını Haykırdı! 83 Milyonun Önünde “Beni Affet!” Dedi; Ogeday Sinirden Çılgına Döndü! mask
Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı’ya Aşkını Haykırdı! 83 Milyonun Önünde “Beni Affet!” Dedi; Ogeday Sinirden Çılgına Döndü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Emekli Vatandaşa Temmuz Zammı Müjdesi! Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı; İmzaların Atılması An Meselesi! Geçim Derdi Bitiyor… mask
Emekli Vatandaşa Temmuz Zammı Müjdesi! Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı; İmzaların Atılması An Meselesi! Geçim Derdi Bitiyor…
SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiye Miktarı Kaç TL Yatacak? mask
SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiye Miktarı Kaç TL Yatacak?
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş… mask
Esra Erol'daki Avukat Hülya Kuran Eşi Bakın Kim Çıktı! 23 Sene Evli Olduğu Selami Kuran’ı Görenler İnanamadı! Meğer Hukuk Profesörüymüş…
Esra Erol’da Yolun Sonuna Geldi! ATV Kararını Verdi; Seçimini Yaptı! Yüzlerce Kişi İşsiz Kalabilir! Sosyal Medya Karıştı! Meğer Müge Anlı… mask
Esra Erol’da Yolun Sonuna Geldi! ATV Kararını Verdi; Seçimini Yaptı! Yüzlerce Kişi İşsiz Kalabilir! Sosyal Medya Karıştı! Meğer Müge Anlı…
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri… mask
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…
Kiralık Araç Fiyatları Yüzde Yüz Zam Geldi! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar mask
Kiralık Araç Fiyatları Yüzde Yüz Zam Geldi! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status