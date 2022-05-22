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22 May 2022 - 13:58

Gönül Dağı Dizisinin Nankör Meryem Sivrihisar'a Geri Döndü! Rıfat’ın Hikayesi Yeniden Yazılacak! Aşkları Terse Dönüyor, İyileşiyor! Yeni Sezonda Sürprizler Yaşanacak Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden bir önceki bölüm ayrılan Meryem karakteri yeniden dönüyor. Bu kez Rıfat’la bambaşka bir hikaye başlatacakları ortaya çıkarken; senaristin çalışmalar imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…