Gönül Dağı Dizisinin Nankör Meryem Sivrihisar'a Geri Döndü! Rıfat’ın Hikayesi Yeniden Yazılacak! Aşkları Terse Dönüyor, İyileşiyor! Yeni Sezonda Sürprizler Yaşanacak Ki…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden bir önceki bölüm ayrılan Meryem karakteri yeniden dönüyor. Bu kez Rıfat’la bambaşka bir hikaye başlatacakları ortaya çıkarken; senaristin çalışmalar imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde başrol olarak adeta Meryem ve Rıfat eklenmişti. Meryem, Rıfat’ı istemediğini dile getirince; Rıfat yüreğini bir kenara atarak divane olmuştu. Herkes öldüğünü düşünürken; deliye döndüğü görülen Rıfat’a bunu yapan Meryem karakterine söylenmedik söz kalmamıştı. Şimdi ise skandallar arka arkaya patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Meryem"Belki Hiç Gitmemeliydim buradan"
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22 May 2022 - 13:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.