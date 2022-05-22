- 22 May 2022 - 13:58 G: 22 May 2022 - 13:59

Gönül Dağı Dizisinin Nankör Meryem Sivrihisar'a Geri Döndü! Rıfat’ın Hikayesi Yeniden Yazılacak! Aşkları Terse Dönüyor, İyileşiyor! Yeni Sezonda Sürprizler Yaşanacak Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden bir önceki bölüm ayrılan Meryem karakteri yeniden dönüyor. Bu kez Rıfat’la bambaşka bir hikaye başlatacakları ortaya çıkarken; senaristin çalışmalar imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde başrol olarak adeta Meryem ve Rıfat eklenmişti. Meryem, Rıfat’ı istemediğini dile getirince; Rıfat yüreğini bir kenara atarak divane olmuştu. Herkes öldüğünü düşünürken; deliye döndüğü görülen Rıfat’a bunu yapan Meryem karakterine söylenmedik söz kalmamıştı. Şimdi ise skandallar arka arkaya patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Meryem"Belki Hiç Gitmemeliydim buradan"

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22 May 2022 - 13:58 - Yaşam

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