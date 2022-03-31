Şeyma Subaşı’ndan İç Çamaşırsız Pozlar! Meedo ve Acun Ilıcalı Donup Kalacak! Kıpkırmızı, Minicik Elbisesiyle… Açıldı Saçıldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı dekolteli kıyafetiyle hayranlarını nefes nefese bıraktı! İç çamaşırı giymeden yaptığı paylaşımla alev alev yakan Şeyma Subaşı’na hayranları ise “Acun, Meedo donup kalacak” yorumlarını yaptılar! Kıpkırmızı, minicik bir elbise giyerek fizik şov yapan Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası açıldı saçıldı! İşte Şeyma Subaşı’ndan gelen o pozlar…
Hem tarzıyla hem de duruşuyla magazin dünyasının en bilindik isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı daha çok aşklarıyla konuşuyor. Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido ile bir aşk yaşamaya başlamıştı. Aradığı aşkı bulamayan Subaşı daha sonra Mohammed Alsaloussi’yle evlilik yoluna gitmişti ama o da mutluluğu göstermemiş ve ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrasında açılıp saçılan Subaşı, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.