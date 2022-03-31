- 31 Mar 2022 - 15:08 G: 31 Mar 2022 - 15:09

Şeyma Subaşı’ndan İç Çamaşırsız Pozlar! Meedo ve Acun Ilıcalı Donup Kalacak! Kıpkırmızı, Minicik Elbisesiyle… Açıldı Saçıldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı dekolteli kıyafetiyle hayranlarını nefes nefese bıraktı! İç çamaşırı giymeden yaptığı paylaşımla alev alev yakan Şeyma Subaşı’na hayranları ise “Acun, Meedo donup kalacak” yorumlarını yaptılar! Kıpkırmızı, minicik bir elbise giyerek fizik şov yapan Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası açıldı saçıldı! İşte Şeyma Subaşı’ndan gelen o pozlar…

Hem tarzıyla hem de duruşuyla magazin dünyasının en bilindik isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı daha çok aşklarıyla konuşuyor. Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido ile bir aşk yaşamaya başlamıştı. Aradığı aşkı bulamayan Subaşı daha sonra Mohammed Alsaloussi’yle evlilik yoluna gitmişti ama o da mutluluğu göstermemiş ve ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrasında açılıp saçılan Subaşı, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Mar 2022 - 15:08 Ankara- Yaşam

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