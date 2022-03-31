Şeyma Subaşı’ndan İç Çamaşırsız Pozlar! Meedo ve Acun Ilıcalı Donup Kalacak! Kıpkırmızı, Minicik Elbisesiyle… Açıldı Saçıldı!

Hem tarzıyla hem de duruşuyla magazin dünyasının en bilindik isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı daha çok aşklarıyla konuşuyor. Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido ile bir aşk yaşamaya başlamıştı. Aradığı aşkı bulamayan Subaşı daha sonra Mohammed Alsaloussi’yle evlilik yoluna gitmişti ama o da mutluluğu göstermemiş ve ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrasında açılıp saçılan Subaşı, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!