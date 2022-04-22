Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. İşte Somer Berker ve sevgilisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. Herkesin yalnız sandığı Berker Güven’in birlikte olduğu ismin ünlü çıkması ise, herkesin şaşkınlığını iki kat arttırdı. Öte yandan Berker Güven ile sevgilisi arasındaki yaş farkı da konuyla ilgili dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Peki, Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in sevgilisi var mı? Berker Güven’in sevgilisi kim, ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…
22 Nis 2022 - 22:54 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.