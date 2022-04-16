- 16 Nis 2022 - 23:20

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Gören Duyan İnanmadı! Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. İşte Somer Berker ve sevgilisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. Herkesin yalnız sandığı Berker Güven’in birlikte olduğu ismin ünlü çıkması ise, herkesin şaşkınlığını iki kat arttırdı. Öte yandan Berker Güven ile sevgilisi arasındaki yaş farkı da konuyla ilgili dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Peki, Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in sevgilisi var mı? Berker Güven’in sevgilisi kim, ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…

16 Nis 2022 - 23:20 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!” mask
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!”
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
50'lik Defne Samyeli18'lik Kadınlara Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
50'lik Defne Samyeli18'lik Kadınlara Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor All Star’da Takımlar Değişti! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar… mask
Survivor All Star’da Takımlar Değişti! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Gören Duyan İnanmadı! Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Gören Duyan İnanmadı! Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Ankara 16 Nisan 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 16 Nisan 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Otobüs Bilet Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları… mask
Otobüs Bilet Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status