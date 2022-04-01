- 01 Nis 2022 - 20:26

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. İşte Somer Berker ve sevgilisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. Herkesin yalnız sandığı Berker Güven’in birlikte olduğu ismin ünlü çıkması ise, herkesin şaşkınlığını iki kat arttırdı. Öte yandan Berker Güven ile sevgilisi arasındaki yaş farkı da konuyla ilgili dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Peki, Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in sevgilisi var mı? Berker Güven’in sevgilisi kim, ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…

01 Nis 2022 - 20:26 - Magazin

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