Üç Kız Kardeş’in Somer’i Sevgilisiyle Şok İçerisinde Bıraktı! Kendisinin İki Katı Yaşında… Resimleri Ortaya Çıktıkça Ortalık Karışıyor!

Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasına kısa bir süre içerisinde adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven’in ortaya çıkan kız arkadaşı herkesi şaşırttı. Herkesin yalnız sandığı Berker Güven’in birlikte olduğu ismin ünlü çıkması ise, herkesin şaşkınlığını iki kat arttırdı. Öte yandan Berker Güven ile sevgilisi arasındaki yaş farkı da konuyla ilgili dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Peki, Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in sevgilisi var mı? Berker Güven’in sevgilisi kim, ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…