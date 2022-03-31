- 31 Mar 2022 - 15:12 G: 31 Mar 2022 - 15:19

Camdaki Kız Dizisinde Feride; Nalan ve Hayri’yi Bastı! Öyle Bir Halde Yakaladı Ki, Kalpten Gitmemesi Mümkün Değil! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisi, merak ile beklenilen 37. yeni bölüm fragmanını nihayet yayınladı. Hayri ile Nalan arasında yaşanacak yeni gelişmelere ışık tutan fragman, şimdiden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisi, merak ile beklenilen 37. yeni bölüm fragmanını nihayet yayınladı. Hayri ile Nalan arasında yaşanacak yeni gelişmelere ışık tutan fragman, şimdiden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan Feride detayı ise, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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31 Mar 2022 - 15:12 - Dizi Haberleri

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