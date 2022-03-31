- 31 Mar 2022 - 15:18 G: 31 Mar 2022 - 15:24

Tüm İnternet Kullanıcılarına Kabus Gibi Haber! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Tam Tamına…

Yeni yıldan bu yana zam almaya devam eden faturalar, vatandaşın en ağır harcama kalemi haline geldi. Şimdilerde yeni bir zam ile daha karşı karşıya olan vatandaşa kötü haber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ndan geldi! Bir çok kişinin hayatına etki edecek internet zammı ile ilgili detaylar haberimizde...

Yeni yıldan bu yana zam almaya devam eden faturalar, vatandaşın en ağır harcama kalemi haline geldi. Şimdilerde yeni bir zam ile daha karşı karşıya olan vatandaşa kötü haber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ndan geldi! Peki, internet tarifeleri zamlanacak mı? İnternet paketlerine zam mı gelecek, kaç TL olacak? İnternet paketlerine ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar…

31 Mar 2022 - 15:18 - Yaşam

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