Survivor İçin Acun Ilıcalı Skandal Kararını Verdi! Zindan Adası Bitti; Öyle Bir Şey Başlıyor Ki… Yokluk Adasında Her Şey Paramparça Olacak!

Birleşme partisi ile resmi olarak sezonu ortalamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni bir dönem başladı. Bu sene formatına eklediği ‘sürgün adası’ uygulaması ile bir hayli sevilen Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez ‘yokluk adası’ dönemini başlattı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile yokluk adasına dair tüm detaylar da öğrenildi. Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde neler oldu? Survivor All Star 2022 yarışması yokluk adası uygulaması nedir? İşte, detaylar…

