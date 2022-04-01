Survivor İçin Acun Ilıcalı Skandal Kararını Verdi! Zindan Adası Bitti; Yokluk Adası Başladı! Yokluk Adası Nasıl Bir Yer, İlk Kim Gitti? Öyle Bir Şey Başlıyor Ki...
Birleşme partisi ile resmi olarak sezonu ortalamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni bir dönem başladı. Bu sene formatına eklediği ‘sürgün adası’ uygulaması ile bir hayli sevilen Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez ‘yokluk adası’ dönemini başlattı. İşte Survivor All Star'da gerçekleşen değişiklik ve detayları...
Birleşme partisi ile resmi olarak sezonu ortalamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni bir dönem başladı. Bu sene formatına eklediği ‘sürgün adası’ uygulaması ile bir hayli sevilen Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez ‘yokluk adası’ dönemini başlattı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile yokluk adasına dair tüm detaylar da öğrenildi. Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde neler oldu? Survivor All Star 2022 yarışması yokluk adası uygulaması nedir? İşte, detaylar…
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01 Nis 2022 - 20:23 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.