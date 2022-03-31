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31 Mar 2022 - 15:26

Survivor Yarışmasının Çekimleri İptal! Yumruk Yumruğa Kavgayı Kimse Ayıramadı! “Zaten Elendim” Dedi, Ağzını Burnunu Kırdı Eline Verdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da çekimler iptal edildi. Yayınlanması beklenen fragmanın arkasından şiddet ortaya çıktı. Yumruk yumruğa kavga yaşanırken; ikiliyi kimsenin ayıramadığı gündeme bomba gibi düştü. Yasin Obuz’un “Zaten elendim” diyerek o ismin ağzını burnunu kırdığı hatta hastanelik ettiği iddiaları konuşulmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…