- 31 Mar 2022 - 15:26 G: 31 Mar 2022 - 15:31

Survivor Yarışmasının Çekimleri İptal! Yumruk Yumruğa Kavgayı Kimse Ayıramadı! “Zaten Elendim” Dedi, Ağzını Burnunu Kırdı Eline Verdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da çekimler iptal edildi. Yayınlanması beklenen fragmanın arkasından şiddet ortaya çıktı. Yumruk yumruğa kavga yaşanırken; ikiliyi kimsenin ayıramadığı gündeme bomba gibi düştü. Yasin Obuz’un “Zaten elendim” diyerek o ismin ağzını burnunu kırdığı hatta hastanelik ettiği iddiaları konuşulmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü olaylı kapandı. Ölüm potası olarak adlandırılan Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından elenen isim Yasin Obuz olmuştu. Çekimlerin durmasıyla birlikte büyük bir kavga ateşlendi! Yasin Obuz, Hikmet Tuğsuz’u iddialara göre darp etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Mar 2022 - 15:26 Ankara- Yaşam

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