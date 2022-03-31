Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!”
Survivor All Star 2022 yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk, herkesi şaşırtan bir isim çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ile adeta herkesi kendisine hayran bırakan Lale Onuk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor All Star 2022 yarışmasında yarılan Berkan Karabulut, başarılı performans grafiği ile yarışmanın en çok dikkat çeken isimleri arasındaki yerini aldı. Bu başarısının yanı sıra özel yaşamı ile de dikkat çeken Survivor All Star 2022 yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk, herkesi şaşırtan bir isim çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ile adeta herkesi kendisine hayran bırakan Lale Onuk’tan gelen son paylaşım ise, cüretkarlık çıtasını arşa çıkardı! Peki, Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk mesleği ne, Instagram hesabı ne? İşte, detaylar…
31 Mar 2022 - 15:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.