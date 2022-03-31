Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Demet Özdemir’e Elinin Tersiyle Vurdu; Sadece 1 Saat İçerisinde… “Aşk Yaradı!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, rekor üzerine rekor kırdı! Demet Özdemir’e adeta elinin tersiyle çarpan Hande Erçel, sadece 1 saat içerisinde Instagram tarihine imzasını bıraktı. Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la yakınlaştığı iddia edilen Hande Erçel’in bu pozlarına ise “Aşk yaradı” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le sevgili olan Hande Erçel, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Erçel, kısa bir süre önce fikir uyuşmazlıklarından dolayı Kerem Bürsin’le yollarını ayırmaya karar vermişti. Kaan Yıldırım’la yan yana bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, aşk iddialarının hızla artmasına neden olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel öyle bir rekor kırdı ki, dudaklar uçukladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.