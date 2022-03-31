Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Demet Özdemir’e Elinin Tersiyle Vurdu; Sadece 1 Saat İçerisinde… “Aşk Yaradı!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le sevgili olan Hande Erçel, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Erçel, kısa bir süre önce fikir uyuşmazlıklarından dolayı Kerem Bürsin’le yollarını ayırmaya karar vermişti. Kaan Yıldırım’la yan yana bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, aşk iddialarının hızla artmasına neden olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel öyle bir rekor kırdı ki, dudaklar uçukladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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