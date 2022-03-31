Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde Üzerine Müjde! EYT'de Tarih Ortaya Çıktı; Sonunda Onlarda Emekli Olacak! EYT Yasası Kimleri Kapsıyor?

Bir süredir birçok vatandaşın merak ile beklediği 3600 ek gösterge ve EYT yasası ile ilgili sona gelindi. Konuyla ilgili oldukça net açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekliler ile memurlara müjdeli bir haber verirken; EYT yasası bekleyen milyonlarca vatandaş için de tarih verdi. Öte yandan EYT’nin kapsamı belli oldu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası için tarih belli mi? İşte, detaylar...