Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatına Cuma İndirimi! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! 1 Nisan İndirimine Hemen Yetişin…
İndirim üzerine indirim yapan Şok marketleri, bugün zamlanan şeker fiyatlarını dibe çekti. Ayçiçek yağı fiyatlarında da dev bir indirim yapan Şok marketleri, nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Öte yandan aktüel ürünleri grubuna birbirinden indirimli ürünleri alan Şok marketlerle ilgili detaylar haberimizde...
İndirim üzerine indirim yapan Şok marketleri, bugün zamlanan şeker fiyatlarını dibe çekti. Ayçiçek yağı fiyatlarında da dev bir indirim yapan Şok marketleri, nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Öte yandan aktüel ürünleri grubuna birbirinden indirimli ürünleri alan Şok marketleri, Ramazan ayı öncesinde dolapların dolacağının sinyalini verdi! Peki, Şok market 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? Şok market 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı kaç TL? Şok market bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
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01 Nis 2022 - 08:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.