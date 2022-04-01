- 01 Nis 2022 - 20:29

Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatına Ramazan İndirimi! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! 1 Nisan İndirimine Hemen Yetişin…

İndirim üzerine indirim yapan Şok marketleri, bugün zamlanan şeker fiyatlarını dibe çekti. Ayçiçek yağı fiyatlarında da dev bir indirim yapan Şok marketleri, nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Öte yandan aktüel ürünleri grubuna birbirinden indirimli ürünleri alan Şok marketlerle ilgili detaylar haberimizde...

İndirim üzerine indirim yapan Şok marketleri, bugün zamlanan şeker fiyatlarını dibe çekti. Ayçiçek yağı fiyatlarında da dev bir indirim yapan Şok marketleri, nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Öte yandan aktüel ürünleri grubuna birbirinden indirimli ürünleri alan Şok marketleri, Ramazan ayı öncesinde dolapların dolacağının sinyalini verdi! Peki, Şok market 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? Şok market 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı kaç TL? Şok market bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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01 Nis 2022 - 20:29 - Yaşam

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