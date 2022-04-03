Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Medya Bunu Konuşuyor... Meğer Her Şey Bu Kadarmış! "Vay Be Acun" Dedirtti, Çoğunu Ağlattı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında Acun Ilıcalı öyle bir şey dedi ki, sosyal medya karıştı. İtiraflarda bulunan Acun Ilıcalı, batma noktasına geldiğini hatta beş para kazanamadığını ilk kez açıkladı! Meğer Acun Ilıcalı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması bu yıl All Star olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Birbirinden farklı yarışmacıların yarışarak ve oyunlar oynayarak şampiyon olmayı hedeflediği Survivor hakkında ilk kez konuşan Acun Ilıcalı, şok sözlere yer verdi. Survivor yarışmasının düzenlenmesinden bu yana olan süreci paylaşan Acun Ilıcalı, yarışmacılar için yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.