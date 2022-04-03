- 03 Nis 2022 - 19:32 G: 03 Nis 2022 - 19:33

Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Medya Bunu Konuşuyor... Meğer Her Şey Bu Kadarmış! "Vay Be Acun" Dedirtti, Çoğunu Ağlattı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında Acun Ilıcalı öyle bir şey dedi ki, sosyal medya karıştı. İtiraflarda bulunan Acun Ilıcalı, batma noktasına geldiğini hatta beş para kazanamadığını ilk kez açıkladı! Meğer Acun Ilıcalı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması bu yıl All Star olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Birbirinden farklı yarışmacıların yarışarak ve oyunlar oynayarak şampiyon olmayı hedeflediği Survivor hakkında ilk kez konuşan Acun Ilıcalı, şok sözlere yer verdi. Survivor yarışmasının düzenlenmesinden bu yana olan süreci paylaşan Acun Ilıcalı, yarışmacılar için yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 19:32 Ankara- Yaşam

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