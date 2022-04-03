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03 Nis 2022 - 22:02

Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında Acun Ilıcalı öyle bir şey dedi ki, sosyal medya karıştı. İtiraflarda bulunan Acun Ilıcalı, batma noktasına geldiğini hatta beş para kazanamadığını ilk kez açıkladı! Meğer Acun Ilıcalı…