- 03 Nis 2022 - 22:02

Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında Acun Ilıcalı öyle bir şey dedi ki, sosyal medya karıştı. İtiraflarda bulunan Acun Ilıcalı, batma noktasına geldiğini hatta beş para kazanamadığını ilk kez açıkladı! Meğer Acun Ilıcalı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması bu yıl All Star olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Birbirinden farklı yarışmacıların yarışarak ve oyunlar oynayarak şampiyon olmayı hedeflediği Survivor hakkında ilk kez konuşan Acun Ilıcalı, şok sözlere yer verdi. Survivor yarışmasının düzenlenmesinden bu yana olan süreci paylaşan Acun Ilıcalı, yarışmacılar için yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Nis 2022 - 22:02 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı... mask
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim... mask
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...
Survivor'da Nisa Bölükbaşı Delirdi! Ada Öyle Bir Karıştı ki; Yağmur Banda Az Kalsın İptal Oluyordu... Survivor Survivor Olalı Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı! mask
Survivor'da Nisa Bölükbaşı Delirdi! Ada Öyle Bir Karıştı ki; Yağmur Banda Az Kalsın İptal Oluyordu... Survivor Survivor Olalı Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı!
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..." mask
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..."
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı... mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı...
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Böyle Bir Rezillik Olmadı, Olamaz! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Böyle Bir Rezillik Olmadı, Olamaz! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Yasin Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk! mask
Survivor Yasin Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk!
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık” mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık”
Survivor Berna Hayatını Karartmayı Göze Aldı, Survivor'ın Her Detayını İfşaladı! Gerçekleri Duyanlar Televizyonu Kapatıyor... Meğer Her Şey! mask
Survivor Berna Hayatını Karartmayı Göze Aldı, Survivor'ın Her Detayını İfşaladı! Gerçekleri Duyanlar Televizyonu Kapatıyor... Meğer Her Şey!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barışıyor! Hayatları Bir Film Gibi Bitiyordu! Hayranları Devreye Girdi: "Ne Olur Barışın, Hiç İyi Değil" mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barışıyor! Hayatları Bir Film Gibi Bitiyordu! Hayranları Devreye Girdi: "Ne Olur Barışın, Hiç İyi Değil"
Kurtuluş Kuş Milyonları Tir Tir Titretti! Tecavüz Olayı Öyle Bir Açıklandı ki; Herkesin Kanı Dondu! Meğer Her Şey... mask
Kurtuluş Kuş Milyonları Tir Tir Titretti! Tecavüz Olayı Öyle Bir Açıklandı ki; Herkesin Kanı Dondu! Meğer Her Şey...
Defne Samyeli Göbeğine Kadar Açtı! Cem Yılmaz Bırakıp Bırakacağına Bin Pişman! Açıldıkça Açıldı, Böyle Bir Dekolte Ne Duyuldu Ne Görüldü! mask
Defne Samyeli Göbeğine Kadar Açtı! Cem Yılmaz Bırakıp Bırakacağına Bin Pişman! Açıldıkça Açıldı, Böyle Bir Dekolte Ne Duyuldu Ne Görüldü!
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? mask
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir?
İbrahim Tatlıses Nusret ve CZN Burak'a Resti Çekti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Lafı Gediğine Koydu! "Millete Çamur Satıyorlar" Sosyal Medya Sallanıyor! mask
İbrahim Tatlıses Nusret ve CZN Burak'a Resti Çekti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Lafı Gediğine Koydu! "Millete Çamur Satıyorlar" Sosyal Medya Sallanıyor!
Aleyna Tilki Sınır Mınır Dinlemedi, Etik Ne Varsa Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki... mask
Aleyna Tilki Sınır Mınır Dinlemedi, Etik Ne Varsa Kaldırıp Attı! Annesi, Arkadaşları, Kimse Umrunda Olmadı! Öyle Bir Geldi ki...
Alişan Resti Çekti! Buse Varol Şaşkın... Tasarruf Kararı Verdi, Artık Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Alişan Resti Çekti! Buse Varol Şaşkın... Tasarruf Kararı Verdi, Artık Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Herkesten Gizlediği Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama… mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Herkesten Gizlediği Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Kıyafetiyle Sınırları Zorladı! Yok Artık… “Hüsnü Çoban Çok Kızacak!” Yüsra Geyik Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü!  mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Kıyafetiyle Sınırları Zorladı! Yok Artık… “Hüsnü Çoban Çok Kızacak!” Yüsra Geyik Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü! 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma'da Entrika ve Kaos Tavan Yapacak! Öyle Bir Oyuncu Geliyor ki; Eda Ece Gölgeye Düşecek! Hayranlar Heyecandan Titredi... mask
Yasak Elma'da Entrika ve Kaos Tavan Yapacak! Öyle Bir Oyuncu Geliyor ki; Eda Ece Gölgeye Düşecek! Hayranlar Heyecandan Titredi...
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim... mask
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı... mask
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
Survivor'da Nisa Bölükbaşı Delirdi! Ada Öyle Bir Karıştı ki; Yağmur Banda Az Kalsın İptal Oluyordu... Survivor Survivor Olalı Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı! mask
Survivor'da Nisa Bölükbaşı Delirdi! Ada Öyle Bir Karıştı ki; Yağmur Banda Az Kalsın İptal Oluyordu... Survivor Survivor Olalı Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı!
Kurtuluş Kuş Milyonları Tir Tir Titretti! Tecavüz Olayı Öyle Bir Açıklandı ki; Herkesin Kanı Dondu! Meğer Her Şey... mask
Kurtuluş Kuş Milyonları Tir Tir Titretti! Tecavüz Olayı Öyle Bir Açıklandı ki; Herkesin Kanı Dondu! Meğer Her Şey...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status