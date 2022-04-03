- 03 Nis 2022 - 05:06 G: 03 Nis 2022 - 05:07

A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Ramazan İndirim! BİM, Şok ve Tarım Kredi Market’e Resti Çekti! 3 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Birbirinden indirimli ürünleri ile raflarını doldurmaya başlamış olan A101 marketleri, bugün ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken marketler arasındaki yerini aldı. Ayçiçek yağının yanı sıra şeker fiyatlarında da devrim niteliğinde indirimler gerçekleştiren A101 marketlerde yer alan fiyatlarla ilgili detaylar haberimizde...

Birbirinden indirimli ürünleri ile raflarını doldurmaya başlamış olan A101 marketleri, bugün ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken marketler arasındaki yerini aldı. Ayçiçek yağının yanı sıra şeker fiyatlarında da devrim niteliğinde indirimler gerçekleştiren A101 marketleri, zamlanan şeker fiyatlarına adeta meydan okudu. Öte yandan Ramazan öncesi gıda ürünlerinde ciddi indirimlere giden A101 marketleri, aktüel ürünleri kataloğunu gıda ürünleri ile doldurdu. Peki, A101 marketleri 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? A101 marketleri bu haftaki aktüel ürünleri kataloğunda neler var? A101 marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…


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03 Nis 2022 - 05:06 - Yaşam

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