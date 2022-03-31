A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Şok İndirim Yaptı! BİM Market’e Tokat Gibi Rest! 31 Mart A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Birbirinden indirimli ürünleri ile raflarını doldurmaya başlamış olan A101 marketleri, bugün ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken marketler arasındaki yerini aldı. Ayçiçek yağının yanı sıra şeker fiyatlarında da devrim niteliğinde indirimler gerçekleştiren A101 marketlerde yer alan fiyatlarla ilgili detaylar haberimizde...
Birbirinden indirimli ürünleri ile raflarını doldurmaya başlamış olan A101 marketleri, bugün ayçiçek yağı fiyatlarını da dibe çeken marketler arasındaki yerini aldı. Ayçiçek yağının yanı sıra şeker fiyatlarında da devrim niteliğinde indirimler gerçekleştiren A101 marketleri, zamlanan şeker fiyatlarına adeta meydan okudu. Öte yandan Ramazan öncesi gıda ürünlerinde ciddi indirimlere giden A101 marketleri, aktüel ürünleri kataloğunu gıda ürünleri ile doldurdu. Peki, A101 marketleri 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? A101 marketleri bu haftaki aktüel ürünleri kataloğunda neler var? A101 marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
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31 Mar 2022 - 19:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.