Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteri ile uzunca bir süre sonra yeniden televizyon ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Ayta Sözeri, özel yaşamı ile en çok merak edilen ünlüler arasındaki yerini almayı da başardı. İşte Ayta Sözeri ile ilgili bilinmeyen detay ve ayrıntılar...
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteri ile uzunca bir süre sonra yeniden televizyon ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Ayta Sözeri, özel yaşamı ile en çok merak edilen ünlüler arasındaki yerini almayı da başardı. Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Kırmızı Oda dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile televizyon seyircisinin aklında yer edinen Ayta Sözeri’nin cinsel yönelimi ve kimliği ise, televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği detay oldu! Peki, Ayta Sözeri kadın mı, erkek mi? Ayta Sözeri trans mı? İşte, detaylar…
31 Mar 2022 - 19:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.