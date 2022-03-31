- 31 Mar 2022 - 19:44

Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteri ile uzunca bir süre sonra yeniden televizyon ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Ayta Sözeri, özel yaşamı ile en çok merak edilen ünlüler arasındaki yerini almayı da başardı. İşte Ayta Sözeri ile ilgili bilinmeyen detay ve ayrıntılar...

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteri ile uzunca bir süre sonra yeniden televizyon ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Ayta Sözeri, özel yaşamı ile en çok merak edilen ünlüler arasındaki yerini almayı da başardı. Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Kırmızı Oda dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile televizyon seyircisinin aklında yer edinen Ayta Sözeri’nin cinsel yönelimi ve kimliği ise, televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği detay oldu! Peki, Ayta Sözeri kadın mı, erkek mi? Ayta Sözeri trans mı? İşte, detaylar…

31 Mar 2022 - 19:44 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!” mask
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!”
Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor! mask
Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor!
Acun Ilıcalı Bir Ölüm Haberiyle Daha Sarsıldı! Önce Sağ Kolunu Sonra O İsmi Toprağa Verdi! Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Yürekler Sızladı… mask
Acun Ilıcalı Bir Ölüm Haberiyle Daha Sarsıldı! Önce Sağ Kolunu Sonra O İsmi Toprağa Verdi! Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Yürekler Sızladı…
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Sevgilisiyle Şok İçerisinde Bıraktı! Kendisinin İki Katı Yaşında… Resimleri Ortaya Çıktıkça Ortalık Karışıyor! mask
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Sevgilisiyle Şok İçerisinde Bıraktı! Kendisinin İki Katı Yaşında… Resimleri Ortaya Çıktıkça Ortalık Karışıyor!
Sadakatsiz Dizisi An İtibariyle Final Oldu! Seyirciler O Sahneler Karşısına Çılgına Döndü; Sonu Resmen Geldi! “Midem Bulanıyor Artık!” mask
Sadakatsiz Dizisi An İtibariyle Final Oldu! Seyirciler O Sahneler Karşısına Çılgına Döndü; Sonu Resmen Geldi! “Midem Bulanıyor Artık!”
Acun Ilıcalı’dan Survivor İtirafı! Beş Para Kazanmamış; Batma Noktasına Gelmiş… Öyle Bir Şey Dedi Ki; Sosyal Medya Karıştı! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor İtirafı! Beş Para Kazanmamış; Batma Noktasına Gelmiş… Öyle Bir Şey Dedi Ki; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…
Alişan’ın Kardeş Acısına Bir Yenisi Daha Eklendi! Boşanmaktan Dönmüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! mask
Alişan’ın Kardeş Acısına Bir Yenisi Daha Eklendi! Boşanmaktan Dönmüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu!
Survivor Evrim’in Şarkıcı Edis’le Bağlantısı Şok Etti! Meğer Yıllar Önce… İkili Arasındaki Gerçek Dizleri Tir Titretti! "Yok Artık" mask
Survivor Evrim’in Şarkıcı Edis’le Bağlantısı Şok Etti! Meğer Yıllar Önce… İkili Arasındaki Gerçek Dizleri Tir Titretti! "Yok Artık"
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Demet Özdemir’e Elinin Tersiyle Vurdu; Sadece 1 Saat İçerisinde… “Aşk Yaradı!” mask
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Demet Özdemir’e Elinin Tersiyle Vurdu; Sadece 1 Saat İçerisinde… “Aşk Yaradı!”
Survivor Yarışmasının Çekimleri İptal! Yumruk Yumruğa Kavgayı Kimse Ayıramadı! “Zaten Elendim” Dedi, Ağzını Burnunu Kırdı Eline Verdi! mask
Survivor Yarışmasının Çekimleri İptal! Yumruk Yumruğa Kavgayı Kimse Ayıramadı! “Zaten Elendim” Dedi, Ağzını Burnunu Kırdı Eline Verdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!” mask
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!”
Mahkum Dizisi Bu Akşam Var Mı? Mahkum Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Mahkum Bugün Var Mı? İşte FOX TV 31 Mart 2022 Yayın Akışı mask
Mahkum Dizisi Bu Akşam Var Mı? Mahkum Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Mahkum Bugün Var Mı? İşte FOX TV 31 Mart 2022 Yayın Akışı
Aziz Dizisinden Dilruba Ölüyor! İntiharlı Sonu Felaket Oldu; Sevmeyenleri Bile Hüngür Hüngür Ağladı! Senarist Kararını Verdi; Kanal İmzaladı! mask
Aziz Dizisinden Dilruba Ölüyor! İntiharlı Sonu Felaket Oldu; Sevmeyenleri Bile Hüngür Hüngür Ağladı! Senarist Kararını Verdi; Kanal İmzaladı!
Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak? mask
Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak?
Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor! mask
Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor!
Ayta Sözeri Hakkında Şok Ötesi Gerçek! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… mask
Ayta Sözeri Hakkında Şok Ötesi Gerçek! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status