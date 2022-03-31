Ayta Sözeri Hakkında Şok Ötesi Gerçek! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteri ile uzunca bir süre sonra yeniden televizyon ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Ayta Sözeri, özel yaşamı ile en çok merak edilen ünlüler arasındaki yerini almayı da başardı. Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden Kırmızı Oda dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile televizyon seyircisinin aklında yer edinen Ayta Sözeri’nin cinsel yönelimi ve kimliği ise, televizyon izleyicisinin en çok merak ettiği detay oldu! Peki, Ayta Sözeri kadın mı, erkek mi? Ayta Sözeri trans mı? İşte, detaylar…