Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor!
Geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyununun yanı sıra iletişim ödülü oyununu da oynatan Survivor All Star 2022 yarışması, duygusal anlara ev sahipliği yaptı. Ödülü kazanan takımda yer alan Nagihan Karadere, kızının eski fotoğrafını görünce ise, eski kocasına ve kızının babasına adeta ateş püskürttü. İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyununun yanı sıra iletişim ödülü oyununu da oynatan Survivor All Star 2022 yarışması, duygusal anlara ev sahipliği yaptı. Ödülü kazanan takımda yer alan Nagihan Karadere, kızının eski fotoğrafını görünce ise, eski kocasına ve kızının babasına adeta ateş püskürttü. O sözlerinin ardından Nagihan Karadere’nin eski eşini mercek altına alan Survivor All Star 2022 yarışmacıları, eski eşinin kim olduğunu görünce gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Nagihan’ın eski eşi kim? Nagihan’ın eski eşi Uğur Gökçe kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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31 Mar 2022 - 19:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.