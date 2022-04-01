- 01 Nis 2022 - 07:32 G: 01 Nis 2022 - 07:37

Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var?

Acun Medya her geçen gün faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. TV8 ve TV8,5 kanallarının ardından Exxen isimli dijital yayın platformunu da bünyesinde yayına başlatan Acun Medya, şimdilerde Acun Medya Akademi ile farklı bir sektöre atılıyor. Alanında uzman kişilerce ve dünyaca ünlü isimlerce eğitimlerin verildiği Acun Medya Akademi ile ilgili detaylar haberimizde...

Acun Medya her geçen gün faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. TV8 ve TV8,5 kanallarının ardından Exxen isimli dijital yayın platformunu da bünyesinde yayına başlatan Acun Medya, şimdilerde Acun Medya Akademi ile farklı bir sektöre atılıyor. Alanında uzman kişilerce ve dünyaca ünlü isimlerce eğitimlerin verildiği Acun Medya Akademi’de bu yıl verilecek eğitimler ve eğitimlerin ücretleri de belli olmuş bulunuyor. Peki, Acun Medya Akademi fiyatı ne kadar 2022? Acun Medya Akademi iş başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi’de hangi bölümler var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Nis 2022 - 07:32 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak? mask
Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak?
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Şok İndirim Yaptı! BİM Market’e Tokat Gibi Rest! 31 Mart A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Şok İndirim Yaptı! BİM Market’e Tokat Gibi Rest! 31 Mart A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde Üzerine Müjde! EYT'de Tarih Ortaya Çıktı; Sonunda Onlarda Emekli Olacak! EYT Yasası Kimleri Kapsıyor? mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde Üzerine Müjde! EYT'de Tarih Ortaya Çıktı; Sonunda Onlarda Emekli Olacak! EYT Yasası Kimleri Kapsıyor?
Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağının Fiyatını Resmen Yarıladı! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! Hemen Yetişin… mask
Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağının Fiyatını Resmen Yarıladı! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! Hemen Yetişin…
Tüm İnternet Kullanıcılarına Kabus Gibi Haber! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Tam Tamına… mask
Tüm İnternet Kullanıcılarına Kabus Gibi Haber! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Tam Tamına…
Asgari Ücret 6.129 TL Rakamı Gerçek Mi Oluyor! Uzman İsimden Dikkat Çeken Açıklama! mask
Asgari Ücret 6.129 TL Rakamı Gerçek Mi Oluyor! Uzman İsimden Dikkat Çeken Açıklama!
Ankara’da Akaryakıt Pompa Fiyatları Düştü! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? mask
Ankara’da Akaryakıt Pompa Fiyatları Düştü! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Ramazan İndirimi! Fiyatlar Dibe Çekildi A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor! mask
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Ramazan İndirimi! Fiyatlar Dibe Çekildi A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında KDV İndirimi Yaptı! Depo Ve Raflar Dolu Taşıyor; Ayçiçek Yağı Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! ! Yetişen Alacak! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında KDV İndirimi Yaptı! Depo Ve Raflar Dolu Taşıyor; Ayçiçek Yağı Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! ! Yetişen Alacak!
A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Market Dolar Molar Dinlemiyor! Tuvalet Kağıdından Gıdaya, Fiyatlar Diplerde! 20 Liradan Daha Ucuza… mask
A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Market Dolar Molar Dinlemiyor! Tuvalet Kağıdından Gıdaya, Fiyatlar Diplerde! 20 Liradan Daha Ucuza…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var? mask
Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Şok İndirim Yaptı! BİM Market’e Tokat Gibi Rest! 31 Mart A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Şok İndirim Yaptı! BİM Market’e Tokat Gibi Rest! 31 Mart A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde Üzerine Müjde! EYT'de Tarih Ortaya Çıktı; Sonunda Onlarda Emekli Olacak! EYT Yasası Kimleri Kapsıyor? mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde Üzerine Müjde! EYT'de Tarih Ortaya Çıktı; Sonunda Onlarda Emekli Olacak! EYT Yasası Kimleri Kapsıyor?
Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak? mask
Çöl Tozları Geliyor, Kapıyı Bacayı Kapatın! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak?
Survivor Hikmet’in İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Survivor Hikmet’in İpi Kesildi! Acun Ilıcalı Valizini Eline Verdi; “Diskalifiye Edildin” Dedi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status