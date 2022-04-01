Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var?

Acun Medya her geçen gün faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. TV8 ve TV8,5 kanallarının ardından Exxen isimli dijital yayın platformunu da bünyesinde yayına başlatan Acun Medya, şimdilerde Acun Medya Akademi ile farklı bir sektöre atılıyor. Alanında uzman kişilerce ve dünyaca ünlü isimlerce eğitimlerin verildiği Acun Medya Akademi’de bu yıl verilecek eğitimler ve eğitimlerin ücretleri de belli olmuş bulunuyor. Peki, Acun Medya Akademi fiyatı ne kadar 2022? Acun Medya Akademi iş başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi’de hangi bölümler var? İşte, detaylar…

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