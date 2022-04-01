Acun Medya Akademi Fiyatı Ne Kadar 2022? İş Başvuru Nasıl Yapılır? Acun Medya Akademide Hangi Bölümler Var?
Acun Medya her geçen gün faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. TV8 ve TV8,5 kanallarının ardından Exxen isimli dijital yayın platformunu da bünyesinde yayına başlatan Acun Medya, şimdilerde Acun Medya Akademi ile farklı bir sektöre atılıyor. Alanında uzman kişilerce ve dünyaca ünlü isimlerce eğitimlerin verildiği Acun Medya Akademi ile ilgili detaylar haberimizde...
Acun Medya her geçen gün faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. TV8 ve TV8,5 kanallarının ardından Exxen isimli dijital yayın platformunu da bünyesinde yayına başlatan Acun Medya, şimdilerde Acun Medya Akademi ile farklı bir sektöre atılıyor. Alanında uzman kişilerce ve dünyaca ünlü isimlerce eğitimlerin verildiği Acun Medya Akademi’de bu yıl verilecek eğitimler ve eğitimlerin ücretleri de belli olmuş bulunuyor. Peki, Acun Medya Akademi fiyatı ne kadar 2022? Acun Medya Akademi iş başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi’de hangi bölümler var? İşte, detaylar…
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01 Nis 2022 - 07:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.