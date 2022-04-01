Hande Erçel Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Sevgilisi Kaan Yıldırım İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Bir süredir meslektaşı Kerem Bürsin ile olan ayrılığı nedeniyle gündemlerden düşmeyen Hande Erçel’in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yine meslektaşlarından birine gönlünü kaptırdığı iddia edilen Hande Erçel, geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında Kaan Yıldırım ile son derece samimi bir şekilde görüntülendi. Bunun üzerine Kaan Yıldırım ile birlikte anılmaya başlanan Hande Erçel’in yaşı ve Kaan Yıldırım ile arasındaki yaş farkıysa herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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