- 01 Nis 2022 - 22:24

Ayta Sözeri Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Lerzan Mutlu İle Arasındaki Yaşlar Dikkat Çekti! Meğer…

TV8 ekranlarının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteriyle bir hayli beğenilen Ayta Sözeri, bu hafta İbo Show programına konuk oluyor. Hayatına dair bilinmeyenleri İbrahim Tatlıses ile paylaşacak olan Ayta Sözeri, sesiyle de dinleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor. Sizde Ayta Sözeri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

TV8 ekranlarının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Keklik karakteriyle bir hayli beğenilen Ayta Sözeri, bu hafta İbo Show programına konuk oluyor. Hayatına dair bilinmeyenleri İbrahim Tatlıses ile paylaşacak olan Ayta Sözeri, sesiyle de dinleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor. Öte yandan İbo Show’a konuk olacak Ayta Sözeri’nin yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Peki, Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? Ayta Sözeri aslen nereli? Ayta Sözeri hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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01 Nis 2022 - 22:24 - Magazin

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