Her burcun insanı karakteristik özellikleri sayesinde diğer burçlardan ayrılıyor ya da diğer burçlara inanılmaz biçimde benzerlikler gösteriyor. Bu listede yer alan burçların ortak özelliğiyse, yalnız taşın duvar olacağını kanıtlamak için dünyaya gelmiş olmaları oluyor! Evet, bu burçlar, kalabalıktan asla hoşlanmıyor! Peki, yalnız taş duvar olur diyen burçlar hangisidir? İşte kalabalığı sevmeyen o burçlar…