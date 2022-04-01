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01 Nis 2022 - 09:15

Survivor Bir Aşk Skandalı Daha Patladı! Öpüşmeler, Sarılmalar Arka Arkaya… Mert Öcal’dan Daha Beteri! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevile yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk skandalı daha patladı! Öpüşmeler ve sarılmaların arka arkaya gelirken; seyirciler büyük şoku yaşadı. Birçok kişi ise “Mert Öcal ve Sude Burcu’dan daha beteri” yorumlarında bulunarak tepkilerini dile getirdiler. Peki, neler oluyor?