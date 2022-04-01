- 01 Nis 2022 - 09:15

Survivor Bir Aşk Skandalı Daha Patladı! Öpüşmeler, Sarılmalar Arka Arkaya… Mert Öcal’dan Daha Beteri! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevile yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk skandalı daha patladı! Öpüşmeler ve sarılmaların arka arkaya gelirken; seyirciler büyük şoku yaşadı. Birçok kişi ise “Mert Öcal ve Sude Burcu’dan daha beteri” yorumlarında bulunarak tepkilerini dile getirdiler. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. All Star ve Acun Medya arasında yapılan heyecanlı maç arasında yaşanan bir aşk skandalı ise seyircileri şok etti. Bir anda ikili arasında gelişen öpüşmeler, sarılmalar ağızları yarım metre açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Nis 2022 - 09:15 Ankara- Yaşam

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