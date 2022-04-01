1 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 1 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir aya adım atmış olan başkent Ankara’da Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen şebeke iyileştirmeleri bu ay da devam ediyor. Bu ay gerçekleştirilecek olan şebeke iyileştirme planını Ankaralılar ile paylaşan Başkent EDAŞ, bu çalışmaların ortaya çıkaracağı kesintileri de duyurmuş bulunuyor. Peki, 1 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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