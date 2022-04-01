- 01 Nis 2022 - 09:19 G: 01 Nis 2022 - 09:25

1 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 1 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Yeni bir aya adım atmış olan başkent Ankara’da Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen şebeke iyileştirmeleri bu ay da devam ediyor. Bu ay gerçekleştirilecek olan şebeke iyileştirme planını Ankaralılar ile paylaşan Başkent EDAŞ, bu çalışmaların ortaya çıkaracağı kesintileri de duyurmuş bulunuyor. Peki, 1 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Nis 2022 - 09:19 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...   mask
Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...  
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Bir Aşk Skandalı Daha Patladı! Öpüşmeler, Sarılmalar Arka Arkaya… Mert Öcal’dan Daha Beteri! Neler Oluyor? mask
Survivor Bir Aşk Skandalı Daha Patladı! Öpüşmeler, Sarılmalar Arka Arkaya… Mert Öcal’dan Daha Beteri! Neler Oluyor?
Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatına Cuma İndirimi! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! 1 Nisan İndirimine Hemen Yetişin… mask
Şok Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatına Cuma İndirimi! Öyle Bir İndirim Yapıldı Ki, İzdiham Yaşanıyor! 1 Nisan İndirimine Hemen Yetişin…
Tüm İnternet Kullanıcılarına Kabus Gibi Haber! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Tam Tamına… mask
Tüm İnternet Kullanıcılarına Kabus Gibi Haber! Öyle Bir Zam Geliyor Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Tam Tamına…
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Cuma İndirim! BİM ve Şok Market’e Tokat Gibi Rest! 1 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Cuma İndirim! BİM ve Şok Market’e Tokat Gibi Rest! 1 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Yalnız Taş Duvar Olur Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Kalabalığı Sevmeyen O Burçlar… mask
Yalnız Taş Duvar Olur Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Kalabalığı Sevmeyen O Burçlar…
Hep Laf Yapıp Hiç İcraatı Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Boş Vaat Veren O Burçlar… mask
Hep Laf Yapıp Hiç İcraatı Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Boş Vaat Veren O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status