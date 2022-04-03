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03 Nis 2022 - 04:54

Hande Erçel'e Yeni Aşk Yaradı! İmaj Değiştirdi; Ağzı, Yüzü, Saçı, Beli… Gören İnanmak İstemiyor; Bir Bakan Donup Kalıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündemi sallamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce yeni aşkıyla anılan Hande Erçel, öyle bir imaj değişimi yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Ağzı, yüzü, saçı, beli, başı bambaşka birisi olan Hande Erçel’e bir bakan dondu kaldı. Adeta tanınmayan hale gelen Hande Erçel, hayranlarını ikiye böldü. Kimisi çok beğendi, kimisi ise…