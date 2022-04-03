- 03 Nis 2022 - 04:54

Hande Erçel'e Yeni Aşk Yaradı! İmaj Değiştirdi; Ağzı, Yüzü, Saçı, Beli… Gören İnanmak İstemiyor; Bir Bakan Donup Kalıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündemi sallamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce yeni aşkıyla anılan Hande Erçel, öyle bir imaj değişimi yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Ağzı, yüzü, saçı, beli, başı bambaşka birisi olan Hande Erçel’e bir bakan dondu kaldı. Adeta tanınmayan hale gelen Hande Erçel, hayranlarını ikiye böldü. Kimisi çok beğendi, kimisi ise…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle hayranlarını mest eden Hande Erçel, kısa sürede binlerce takipçiye ulaşmıştı. Dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le dillere destan bir aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Yeni aşk dedikodularına karışan Hande Erçel’in imaj değişimi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 04:54 Ankara- Yaşam

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