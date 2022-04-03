Survivor Sude’ye Şok Eden Saldırı! İnsanlık Dışı, Yorumsuz! Soluklar Mahkemede Alındı! Gözler Mert Öcal’da… Sosyal Medya Karıştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da bulunan Sude Burcu’nun Mert Öcal ile olan çarpık ilişkisi ortaya çıkınca ünlenen Sude Burcu’ya yapılan saldırıysa ağızların açık kalmasına neden oldu. Sude Burcu’nun ablası ise konu hakkında ilk kez açıklama yaparak şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!