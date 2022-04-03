Survivor Sude’ye Şok Eden Saldırı! İnsanlık Dışı, Yorumsuz! Soluklar Mahkemede Alındı! Gözler Mert Öcal’da… Sosyal Medya Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kaos bitmek nedir bilmiyor! Sude’ye yapılan skandal saldırı, ağızları açık bıraktı. İnsanlık dışı bu olaya yorum daha yapılmadı. Sude cephesinin bu saldırıya karşılık olarak mahkemede solukların alındığı iddia edilirken; gözler Sude Burcu’nun biricik aşkı Mert Öcal’a çevrildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da bulunan Sude Burcu’nun Mert Öcal ile olan çarpık ilişkisi ortaya çıkınca ünlenen Sude Burcu’ya yapılan saldırıysa ağızların açık kalmasına neden oldu. Sude Burcu’nun ablası ise konu hakkında ilk kez açıklama yaparak şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.