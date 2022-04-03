- 03 Nis 2022 - 04:55

Survivor Sude’ye Şok Eden Saldırı! İnsanlık Dışı, Yorumsuz! Soluklar Mahkemede Alındı! Gözler Mert Öcal’da… Sosyal Medya Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kaos bitmek nedir bilmiyor! Sude’ye yapılan skandal saldırı, ağızları açık bıraktı. İnsanlık dışı bu olaya yorum daha yapılmadı. Sude cephesinin bu saldırıya karşılık olarak mahkemede solukların alındığı iddia edilirken; gözler Sude Burcu’nun biricik aşkı Mert Öcal’a çevrildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da bulunan Sude Burcu’nun Mert Öcal ile olan çarpık ilişkisi ortaya çıkınca ünlenen Sude Burcu’ya yapılan saldırıysa ağızların açık kalmasına neden oldu. Sude Burcu’nun ablası ise konu hakkında ilk kez açıklama yaparak şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 04:55 Ankara- Yaşam

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