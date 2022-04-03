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03 Nis 2022 - 04:53

Mahkum Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Savcı Bir Yana, Barış Bir Yana; Mutlu Son Yok! Yürekler Tir Tir Titreyecek; Gözyaşları Sel Olacak!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da her şey ortaya çıktı. Dizinin finali ifşa edilince seyirciler mutlu sonun olmayacağını gördü. Savcı’nın bir yana, Barış’ın bir yana gideceği görülürken; yürekler tir tir titredi! Sosyal medyayı sallayan Mahkum dizisi gündemde ilk sıraya oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…