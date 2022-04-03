Mahkum Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Savcı Bir Yana, Barış Bir Yana; Mutlu Son Yok! Yürekler Tir Tir Titreyecek; Gözyaşları Sel Olacak!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da her şey ortaya çıktı. Dizinin finali ifşa edilince seyirciler mutlu sonun olmayacağını gördü. Savcı’nın bir yana, Barış’ın bir yana gideceği görülürken; yürekler tir tir titredi! Sosyal medyayı sallayan Mahkum dizisi gündemde ilk sıraya oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum, dün akşam ekranlara gelecekti fakat kanal tarafından yayın akışına konulmadı. Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelen Mahkum dizisin yakın zamanda final olacağı bilinirken; finalinin basına sızdırılması ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.