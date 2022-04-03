- 03 Nis 2022 - 04:53

Mahkum Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Savcı Bir Yana, Barış Bir Yana; Mutlu Son Yok! Yürekler Tir Tir Titreyecek; Gözyaşları Sel Olacak!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da her şey ortaya çıktı. Dizinin finali ifşa edilince seyirciler mutlu sonun olmayacağını gördü. Savcı’nın bir yana, Barış’ın bir yana gideceği görülürken; yürekler tir tir titredi! Sosyal medyayı sallayan Mahkum dizisi gündemde ilk sıraya oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum, dün akşam ekranlara gelecekti fakat kanal tarafından yayın akışına konulmadı. Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelen Mahkum dizisin yakın zamanda final olacağı bilinirken; finalinin basına sızdırılması ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 04:53 Ankara- Yaşam

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