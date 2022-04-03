- 03 Nis 2022 - 05:19

Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Fiyatları İndirimli Değişti! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 3 Nisan 2022 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti!

Akaryakıt zamlarının ardından düşüşe geçen brent varil petrol fiyatlarının tabelalara yansımasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, bu kez akaryakıttan alınan verginin indirimi için beklemeye başladı. İşte Ankara'da mevcut olan akaryakıt fiyatları ile ilgili son durum...

Bir süredir düşüş yönüne geçmiş olan brent petrolün varil fiyatları, yavaş yavaş tabelalara da yansımaya başladı. Özellikle ulaşım sektöründe hizmet vatandaşın kazancı silip süpürün akaryakıt zamlarının ardından düşüşe geçen brent varil petrol fiyatlarının tabelalara yansımasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, bu kez akaryakıttan alınan verginin indirimi için beklemeye başladı.

Öte yandan Nisan ayına zamlı başlayan akaryakıt fiyatlarının Ankara başta olmak üzere tüm büyükşehirdeki tabela fiyatı da belli oldu. Peki, 3 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları ne oldu? 2 Nisan Ankara’da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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03 Nis 2022 - 05:19 - Yaşam

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