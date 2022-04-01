Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Fiyatlarına Büyük İndirim! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 1 Nisan Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti!
Akaryakıt zamlarının ardından düşüşe geçen brent varil petrol fiyatlarının tabelalara yansımasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, bu kez akaryakıttan alınan verginin indirimi için beklemeye başladı. İşte Ankara'da mevcut olan akaryakıt fiyatları ile ilgili son durum...
Bir süredir düşüş yönüne geçmiş olan brent petrolün varil fiyatları, yavaş yavaş tabelalara da yansımaya başladı. Özellikle ulaşım sektöründe hizmet vatandaşın kazancı silip süpürün akaryakıt zamlarının ardından düşüşe geçen brent varil petrol fiyatlarının tabelalara yansımasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, bu kez akaryakıttan alınan verginin indirimi için beklemeye başladı. Öte yandan Nisan ayına zamlı başlayan akaryakıt fiyatlarının Ankara başta olmak üzere tüm büyükşehirdeki tabela fiyatı da belli oldu. Peki, 1 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları ne oldu? 1 Nisan Ankara’da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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01 Nis 2022 - 22:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.