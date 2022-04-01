- 01 Nis 2022 - 13:16 G: 01 Nis 2022 - 13:19

5 Kilo Şekere Öyle Bir Zam Geldi Ki, Eller Kollar Titriyor! Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları…

Ayçiçek yağı zammının ardından sıkça zam alma haberleri ile gündeme gelmeye başlamış olan şeker, beklenen zammı dün itibariyle aldı. Ramazan öncesi mutfağın temel besinlerinden biri olan şekere gelen zam, vatandaşta büyük bir tepkiye neden olurken; şeker fiyatlarının geldiği noktaysa herkesi şaşırttı. İşte güncel şeker fiyatları ve detaylar...

Ayçiçek yağı zammının ardından sıkça zam alma haberleri ile gündeme gelmeye başlamış olan şeker, beklenen zammı dün itibariyle aldı. Ramazan öncesi mutfağın temel besinlerinden biri olan şekere gelen zam, vatandaşta büyük bir tepkiye neden olurken; şeker fiyatlarının geldiği noktaysa herkesi şaşırttı. Öte yandan gelen zammın ardından A101, Bim ve Şok gibi büyük marketlerin de güncel şeker fiyatları belli oldu. Peki, şeker fiyatları zamlandı mı? 1, 5 ve 50 kilogram şeker fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, Bim, Şok toz şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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01 Nis 2022 - 13:16 - Yaşam

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