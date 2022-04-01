5 Kilo Şekere Öyle Bir Zam Geldi Ki, Eller Kollar Titriyor! Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları…
Ayçiçek yağı zammının ardından sıkça zam alma haberleri ile gündeme gelmeye başlamış olan şeker, beklenen zammı dün itibariyle aldı. Ramazan öncesi mutfağın temel besinlerinden biri olan şekere gelen zam, vatandaşta büyük bir tepkiye neden olurken; şeker fiyatlarının geldiği noktaysa herkesi şaşırttı. İşte güncel şeker fiyatları ve detaylar...
Ayçiçek yağı zammının ardından sıkça zam alma haberleri ile gündeme gelmeye başlamış olan şeker, beklenen zammı dün itibariyle aldı. Ramazan öncesi mutfağın temel besinlerinden biri olan şekere gelen zam, vatandaşta büyük bir tepkiye neden olurken; şeker fiyatlarının geldiği noktaysa herkesi şaşırttı. Öte yandan gelen zammın ardından A101, Bim ve Şok gibi büyük marketlerin de güncel şeker fiyatları belli oldu. Peki, şeker fiyatları zamlandı mı? 1, 5 ve 50 kilogram şeker fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, Bim, Şok toz şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Nis 2022 - 13:16 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.