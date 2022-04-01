- 01 Nis 2022 - 13:18 G: 01 Nis 2022 - 13:24

Oruç Baba Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Oruç Baba Türbesinin Hikayesi Nedir?

Türkiye’de bir gelenek olan ilk orucun Oruç Baba Türbesi’nde açılması, kapıya dayanmış olan ilk iftar öncesi pek çok vatandaşın bir kez daha dikkatini çekti. Bugün itibariyle 2022 yılının Ramazan ayına merhaba diyecek olan Türkiye’de bu gelenek devam edecekken; orucun neden Oruç Baba Türbesi’nde açıldığı sorusu da sıkça sorulmaya başladı. Sizde Oruç Baba türbesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler...

Türkiye’de bir gelenek olan ilk orucun Oruç Baba Türbesi’nde açılması, kapıya dayanmış olan ilk iftar öncesi pek çok vatandaşın bir kez daha dikkatini çekti. Bugün itibariyle 2022 yılının Ramazan ayına merhaba diyecek olan Türkiye’de bu gelenek devam edecekken; orucun neden Oruç Baba Türbesi’nde açıldığı sorusu da sıkça sorulmaya başladı. Öte yandan Oruç Baba Türbesi’ni Ramazan ayı içerisinde ziyaret edip, dua etmek isteyenler ise, türbenin yerini merak ile araştırmaya başladı. Peki, Oruç Baba Türbesi nerede, nasıl gidilir? Oruç Baba Türbesinin hikayesi nedir? Oruç Baba Türbesi açık mı, Oruç Baba Türbesi’ne nasıl gidilir? İşte, detaylar…

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01 Nis 2022 - 13:18 - Yaşam

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