Oruç Baba Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Oruç Baba Türbesinin Hikayesi Nedir?
Türkiye’de bir gelenek olan ilk orucun Oruç Baba Türbesi’nde açılması, kapıya dayanmış olan ilk iftar öncesi pek çok vatandaşın bir kez daha dikkatini çekti. Bugün itibariyle 2022 yılının Ramazan ayına merhaba diyecek olan Türkiye’de bu gelenek devam edecekken; orucun neden Oruç Baba Türbesi’nde açıldığı sorusu da sıkça sorulmaya başladı. Sizde Oruç Baba türbesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler...
Türkiye’de bir gelenek olan ilk orucun Oruç Baba Türbesi’nde açılması, kapıya dayanmış olan ilk iftar öncesi pek çok vatandaşın bir kez daha dikkatini çekti. Bugün itibariyle 2022 yılının Ramazan ayına merhaba diyecek olan Türkiye’de bu gelenek devam edecekken; orucun neden Oruç Baba Türbesi’nde açıldığı sorusu da sıkça sorulmaya başladı. Öte yandan Oruç Baba Türbesi’ni Ramazan ayı içerisinde ziyaret edip, dua etmek isteyenler ise, türbenin yerini merak ile araştırmaya başladı. Peki, Oruç Baba Türbesi nerede, nasıl gidilir? Oruç Baba Türbesinin hikayesi nedir? Oruç Baba Türbesi açık mı, Oruç Baba Türbesi’ne nasıl gidilir? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Nis 2022 - 13:18 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.