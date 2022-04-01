- 01 Nis 2022 - 13:22 G: 01 Nis 2022 - 13:25

Alişan ve Buse Varol Yeniden Mahkeme Kapısında! Kaynana Krizi Büyüdükçe Büyüyor! “Ya O, Ya Ben” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan hakkında skandal bir iddia sosyal medyayı salladı! İkilinin yeniden mahkeme kapısına kadar getiren ve boşanma kararı aldıran konu hayranlarını şok etti. Kısa bir süre önce kaynana krizi yaşayan Buse Varol’un yeniden aynı sorunu yaşayınca “Ya o, ya ben” dediği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. İkilinin bu hamlesi aralarının bozuk olduğunu düşündürmüştü. Buse Varol’un bu iddiaların üzerine birde alyansı olmadan görüntülenmesi evliliklerinde soğuk rüzgarların estirdiğini düşündürmüştü ama çok geçmeden ikili el ele görüntülenmiş ve hayranlarına rahat bir nefes aldırmıştı. Şimdi ise yeniden çatlamaların yaşandığı gündeme gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Nis 2022 - 13:22 Ankara- Yaşam

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