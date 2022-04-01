Alişan ve Buse Varol Yeniden Mahkeme Kapısında! Kaynana Krizi Büyüdükçe Büyüyor! “Ya O, Ya Ben” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan hakkında skandal bir iddia sosyal medyayı salladı! İkilinin yeniden mahkeme kapısına kadar getiren ve boşanma kararı aldıran konu hayranlarını şok etti. Kısa bir süre önce kaynana krizi yaşayan Buse Varol’un yeniden aynı sorunu yaşayınca “Ya o, ya ben” dediği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. İkilinin bu hamlesi aralarının bozuk olduğunu düşündürmüştü. Buse Varol’un bu iddiaların üzerine birde alyansı olmadan görüntülenmesi evliliklerinde soğuk rüzgarların estirdiğini düşündürmüştü ama çok geçmeden ikili el ele görüntülenmiş ve hayranlarına rahat bir nefes aldırmıştı. Şimdi ise yeniden çatlamaların yaşandığı gündeme gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.