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01 Nis 2022 - 13:22

Alişan ve Buse Varol Yeniden Mahkeme Kapısında! Kaynana Krizi Büyüdükçe Büyüyor! “Ya O, Ya Ben” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan hakkında skandal bir iddia sosyal medyayı salladı! İkilinin yeniden mahkeme kapısına kadar getiren ve boşanma kararı aldıran konu hayranlarını şok etti. Kısa bir süre önce kaynana krizi yaşayan Buse Varol’un yeniden aynı sorunu yaşayınca “Ya o, ya ben” dediği iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…