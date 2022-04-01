- 01 Nis 2022 - 13:47 G: 01 Nis 2022 - 13:48

Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sonu resmen geldi! Fişi çekilen Survivor All Star yarışması; Acun Ilıcalı’yı ve İrem Kanan’ı iddialara göre hüngür hüngür ağlattı. Artık ekranlarda olmayacağı ortaya çıkan Survivor All Star yarışmasının olmamasıyla birlikte kanalın kapanacağı hatta batacağı bile düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da bir dönem birleşme partisinin yayınlanmasıyla birlikte kapanmıştı. Şimdi ise Survivor yarışmasının yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

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01 Nis 2022 - 13:47 Ankara- Yaşam

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