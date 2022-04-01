Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sonu resmen geldi! Fişi çekilen Survivor All Star yarışması; Acun Ilıcalı’yı ve İrem Kanan’ı iddialara göre hüngür hüngür ağlattı. Artık ekranlarda olmayacağı ortaya çıkan Survivor All Star yarışmasının olmamasıyla birlikte kanalın kapanacağı hatta batacağı bile düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da bir dönem birleşme partisinin yayınlanmasıyla birlikte kapanmıştı. Şimdi ise Survivor yarışmasının yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.