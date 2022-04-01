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01 Nis 2022 - 13:47

Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Artık Olmayacak! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sonu resmen geldi! Fişi çekilen Survivor All Star yarışması; Acun Ilıcalı’yı ve İrem Kanan’ı iddialara göre hüngür hüngür ağlattı. Artık ekranlarda olmayacağı ortaya çıkan Survivor All Star yarışmasının olmamasıyla birlikte kanalın kapanacağı hatta batacağı bile düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…